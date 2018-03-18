Выборы-2018 проходят в Татарстане с использованием технических новинок
(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые на выборах-2018 в Татарстане используются технические новинки.
(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Впервые на выборах-2018 в Татарстане используются технические новинки.
Это видеокамеры, установленные на территориальных избирательных комиссиях, и технические средства подсчета голосов. Об этом рассказал сегодня в
«На выборах Президента РФ в Татарстане работает 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий. 66 процентов из них оснащены видеокамерами. Впервые видеокамерами оснащены территориальные избирательные комиссии. Также впервые мы применяем технические средства подсчета голосов. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Чистополе», — рассказал он.
Мидхат Шагиахметов отметил, что на протяжении последних шести лет в республике используются комплексы электронного голосования. Они также будут использованы на текущих выборах Президента РФ. Всего в Татарстане при проведении выборов используются 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 42 избирательных участках. Кроме того, используются 149 комплексов электронного голосования.
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