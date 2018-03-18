Выборы-2018 проходят в Татарстане с использованием технических новинок

Источник: ИА Татар-информ

Это видеокамеры, установленные на территориальных избирательных комиссиях, и технические средства подсчета голосов. Об этом рассказал сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«На выборах Президента РФ в Татарстане работает 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий. 66 процентов из них оснащены видеокамерами. Впервые видеокамерами оснащены территориальные избирательные комиссии. Также впервые мы применяем технические средства подсчета голосов. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Чистополе», — рассказал он.