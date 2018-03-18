Минобр Иркутской области: «двоечников» по ЕГЭ становится меньше, а «стобальников» — больше

Источник: Вести Иркутск

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во вторник заявил, что ЕГЭ — это всего лишь один из множества экзаменов и отношение к нему напрямую зависит от того, какие результаты были получены. Те, кто не готовился или пытался списать, и будут относиться негативно, считает Кравцов. Кстати, как раз в этом году ЕГЭ исполняется 10 лет.

Давайте посмотрим, сколько и как сдавали госэкзамены в прошлом году. В 2017-м выпускников было 13 381. Из них максимальное количество баллов получили 75. Повторно сдавать ЕГЭ пришлось 157 ученикам, ведь они не набрали даже минимума и поэтому не получили аттестатов.