Минобр Иркутской области: «двоечников» по ЕГЭ становится меньше, а «стобальников» — больше
По данным 2015-го года, тех, кто сдал на «отлично» было в два раза меньше, а проваливших госэкзамены — в 2 с половиной раза больше.
По данным 2015-го года, тех, кто сдал на «отлично» было в два раза меньше, а проваливших госэкзамены — в 2 с половиной раза больше.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во вторник заявил, что ЕГЭ — это всего лишь один из множества экзаменов и отношение к нему напрямую зависит от того, какие результаты были получены. Те, кто не готовился или пытался списать, и будут относиться негативно, считает Кравцов. Кстати, как раз в этом году ЕГЭ исполняется 10 лет.
Давайте посмотрим, сколько и как сдавали госэкзамены в прошлом году. В 2017-м выпускников было 13 381. Из них максимальное количество баллов получили 75. Повторно сдавать ЕГЭ пришлось 157 ученикам, ведь они не набрали даже минимума и поэтому не получили аттестатов.
Как заявили нам в министерстве образования области, с каждым годом «двоечников» становится меньше, а вот стобальников — больше. И цифры это подтверждают. Если посмотреть на данные 2015-го года, тех, кто сдал на «отлично» было в два раза меньше, а вот проваливших госэкзамены — в 2 с половиной раза больше.
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