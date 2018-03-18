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15:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков

Однако ничего аномального в этом нет, заявили синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

За двое суток в Воронежской области — 17 марта и ночью 18 марта — выпало 20 мм снега, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Это примерно 20-дневная норма, или 70% от ежегодных мартовских показателей.

Днём и вечером 17 марта выпало 15 мм осадков, в ночь на 18 марта — ещё 5 мм. Утром снег прекратился, и воскресный день обещает быть солнечным и бесснежным.

— Однако это ненадолго. Уже завтра днём по области ожидается умеренный снег, а 21 марта — местами сильный снегопад. Но март — ещё зимний месяц, поэтому никакой аномалии во вчерашней метели нет, — сообщили в гидрометцентре.

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