В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков

Источник: РИА "Новости"

За двое суток в Воронежской области — 17 марта и ночью 18 марта — выпало 20 мм снега, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Это примерно 20-дневная норма, или 70% от ежегодных мартовских показателей.

Днём и вечером 17 марта выпало 15 мм осадков, в ночь на 18 марта — ещё 5 мм. Утром снег прекратился, и воскресный день обещает быть солнечным и бесснежным.