В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков
Однако ничего аномального в этом нет, заявили синоптики.
Однако ничего аномального в этом нет, заявили синоптики.
За двое суток в Воронежской области — 17 марта и ночью 18 марта — выпало 20 мм снега, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Это примерно 20-дневная норма, или 70% от ежегодных мартовских показателей.
Днём и вечером 17 марта выпало 15 мм осадков, в ночь на 18 марта — ещё 5 мм. Утром снег прекратился, и воскресный день обещает быть солнечным и бесснежным.
— Однако это ненадолго. Уже завтра днём по области ожидается умеренный снег, а 21 марта — местами сильный снегопад. Но март — ещё зимний месяц, поэтому никакой аномалии во вчерашней метели нет, — сообщили в гидрометцентре.
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