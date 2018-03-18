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12:35 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области проголосовала 101-летняя пенсионерка

Ей вручили подарки.

В Свердловской области 101-летняя жительница Сысерти проголосовала на выборах президента России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь пенсионерки.

Женщина подчеркнула, что её мать самостоятельно пришла на избирательный участок и проголосовала, как и большинство обычных избирателей. Она сообщила, что её мать поздравил глава администрации Сысерти, а также женщине вручили подарки: два букета цветов и продукты питания.

Напомним, что на 1 января 2018 года в Свердловской области зарегистрировано более 3,38 млн избирателей из них 17 тыс. смогут проголосовать впервые. Ранее в пресс-службе облизбиркома сообщали, что каждому молодому избирателю участковая избирательная комиссия уже подготовила подарок — брендированную кружку с официальным логотипом президентских выборов.

Однако, как сообщил 18-летний житель Екатеринбурга, который впервые пришёл на выборы президента — никаких подарков после голосования ему не дали.

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