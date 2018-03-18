Максим Решетников пришел на выборы с женой
Губернатор призвал всех пермяков идти на участки семьями.
Губернатор призвал всех пермяков идти на участки семьями.
На избирательный участок в педуниверситете губернатор Прикамья Максим Решетников пришел вместе с женой. Супруги быстро получили бюллетени, зашли по очереди в кабинки и проголосовали.
— С погодой повезло, мы ожидали худшего, — сказал Максим Решетников. — Новый порядок — можно голосовать вне места проживания — очень удобный. В крае более 120 тысяч заявлений о том, чтобы голосовать не по месту прописки и это очень хорошо. Все возможности проголосовать созданы для людей. Настроение праздничное, с погодой все нормально. Приглашаю всех — приходите на участки и обязательно с семьями, с детьми. Стоит потратить 15 минут, чтобы обеспечить спокойное нормальное развитие для страны, для края на ближайшие шесть лет.
К 12 часам явка избирателей по краю составила более 25 процентов, в то время как в 2012 году, на прошлых выборах, к этому времени проголосовало около 15 процентов избирателей. По мнению губернатора, это произошло и благодаря новому порядку голосования.
— Мы приложили максимум сил, чтобы разъяснить людям, где можно голосовать, — сказал Максим Решетников. — По данным социологов, 99 процентов жителей знают о выборах, знают, где их избирательные участки. Граждане правом голосования пользуются. Я надеюсь, что эта динамика в течение дня сохранится.
А после голосования губернатора обступили желающие сфотографироваться с ним — и избиратели, и волонтеры.
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