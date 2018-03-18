Доказано опытным путем: сколько в Молдове реально весит килограмм сахара
Скоро кишиневцам придется ходить в магазин и на рынок со своими весами.
Скоро кишиневцам придется ходить в магазин и на рынок со своими весами.
КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Нику Гончар. Нередко пользователи соцсетей проводят эксперименты, связанные с качеством товаров, приобретаемых в магазинах.
Недавно житель Кишинева опубликовал в Facebook видеозапись одного такого эксперимента.
На видео мужчина взвешивает пакет сахара, произведенного под известным брендом. На таких пакетах всегда указывается, что их вес — по одному килограмму.
Однако, если весы экспериментатора не врут, то выходит, что «подопытный» пакет весит меньше.
Таким способом наш земляк решил предупредить о том, что за опасность для потребителей таит в себе выбор продукции именно этого производителя.
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