Доказано опытным путем: сколько в Молдове реально весит килограмм сахара

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Нику Гончар. Нередко пользователи соцсетей проводят эксперименты, связанные с качеством товаров, приобретаемых в магазинах.

Недавно житель Кишинева опубликовал в Facebook видеозапись одного такого эксперимента.

На видео мужчина взвешивает пакет сахара, произведенного под известным брендом. На таких пакетах всегда указывается, что их вес — по одному килограмму.

Однако, если весы экспериментатора не врут, то выходит, что «подопытный» пакет весит меньше.

Таким способом наш земляк решил предупредить о том, что за опасность для потребителей таит в себе выбор продукции именно этого производителя.