Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Бывшая жена Резо Гигинеишвили обвинила режиссера в том, что он забыл дочку
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
13:17 (мск), источник: Sputnik.md

Доказано опытным путем: сколько в Молдове реально весит килограмм сахара

Скоро кишиневцам придется ходить в магазин и на рынок со своими весами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Нику Гончар. Нередко пользователи соцсетей проводят эксперименты, связанные с качеством товаров, приобретаемых в магазинах.

Недавно житель Кишинева опубликовал в Facebook видеозапись одного такого эксперимента.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео мужчина взвешивает пакет сахара, произведенного под известным брендом. На таких пакетах всегда указывается, что их вес — по одному килограмму.

Однако, если весы экспериментатора не врут, то выходит, что «подопытный» пакет весит меньше.

Таким способом наш земляк решил предупредить о том, что за опасность для потребителей таит в себе выбор продукции именно этого производителя.

Представители компании-производителя ранее подробно рассказали о том, как фасуется сахар.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Вращение Земли замедляется, 2018-й может стать годом землетрясений
Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Россияне голосуют на выборах президента
Умер журналист Павел Михалев
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
Памфилова: отражена атака на сайт ЦИК
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь