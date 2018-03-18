На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники для борьбы с непогодой
Молдова противостоит непогоде. На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники. В столице на дорогах работает 22 спецмашины.
Молдова противостоит непогоде. На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники. В столице на дорогах работает 22 спецмашины.
В мэрии заверяют, что противогололедных материалов хватит на все дни непогоды.
Для многих водителей сегодняшнее утро началось в проблем — обледеневшие за ночь машины не заводились.
«Пытаюсь сбыть лёд с машины, иначе никак. Уже боле получаса мучаюсь».
Гололедом с утра были покрыты и тротуары.
«Очень трудно передвигаться. Я на работу направляюсь, иначе сидела бы дома. Скользко».
Столичные дорожники распределили по дорогам Кишинева и пригородов 640 тонн реагента.
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