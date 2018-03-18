На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники для борьбы с непогодой

Для многих водителей сегодняшнее утро началось в проблем — обледеневшие за ночь машины не заводились.



«Пытаюсь сбыть лёд с машины, иначе никак. Уже боле получаса мучаюсь».



Гололедом с утра были покрыты и тротуары.



«Очень трудно передвигаться. Я на работу направляюсь, иначе сидела бы дома. Скользко».



Столичные дорожники распределили по дорогам Кишинева и пригородов 640 тонн реагента.