Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
В Сети обсуждают архивные фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
В Сети обсуждают архивные фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
13:25 (мск), источник: Publika.md

На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники для борьбы с непогодой

Молдова противостоит непогоде. На национальные трассы выведены 230 единиц спецтехники. В столице на дорогах работает 22 спецмашины.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В мэрии заверяют, что противогололедных материалов хватит на все дни непогоды.

Читайте также
Молдову завалит снегом: синоптики и спасатели предупреждают

Для многих водителей сегодняшнее утро началось в проблем — обледеневшие за ночь машины не заводились.

«Пытаюсь сбыть лёд с машины, иначе никак. Уже боле получаса мучаюсь».

Гололедом с утра были покрыты и тротуары.

«Очень трудно передвигаться. Я на работу направляюсь, иначе сидела бы дома. Скользко».

Столичные дорожники распределили по дорогам Кишинева и пригородов 640 тонн реагента.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россияне голосуют на выборах президента
Умер журналист Павел Михалев
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
Памфилова: отражена атака на сайт ЦИК
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь