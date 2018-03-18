В Иглино на выборах Президента России проголосовала школьница

Председатель комиссии вручил ей памятный подарок, который будет напоминать о первых выборах. Девушка призналась, что испытывает большое волнение и гордость.

Всего в Иглинском районе в списки внесено более 40 тысяч избирателей. Из них до 30 лет — 7 088 избирателей, восемнадцатилетних — 407. Голосовать они будут на 37 избирательных участках, которые открылись под гимн России в 8 часов утра.

В Башкирии избирателей, которым в день выборов 18 марта 2018 года исполнилось 18 лет — 92. Избирателей, которым сто и более 100 лет — 180 человек. В списки избирателей включены впервые голосующие избиратели — 50 745 (1,65%). Число избирателей в возрасте до 30 лет — 629 098 (20,56%), сообщила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирателей ждут на 3 398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания граждан (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).