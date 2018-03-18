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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Кот Мостик «пришел голосовать» раньше строителей моста в Крым

СТАНИЦА ТАМАНЬ, 18 мар — РИА Новости. Символ стройки моста через Керченский пролив — кот Мостик пришёл на избирательный участок, расположенный в вахтовом городке на Таманском берегу, раньше всех, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии Алексей Басловяк.

«Первым посетителем нашего избирательного участка в вахтовом городке стал знаменитый кот Мостик. Он пришел на участок раньше всех и проверил его готовность к голосованию», — отметил Басловяк.

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Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь моста в Крым. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября, в 2017 году ему исполнилось два года. Мостик — активный блогер. Своими наблюдениями и впечатлениями от стройки он делится с интернет-пользователями, у него много подписчиков в социальных сетях.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В Крыму и Севастополе российские президентские выборы состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Рабочие моста приступили к голосованию в 6.00 мск. Территориальная избирательная комиссия разрешила открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани на 2 часа раньше, чтобы строители, работающие в дневную смену с 7 утра, успели проголосовать до выезда на стройплощадку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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