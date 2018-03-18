В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Источник: РИА "Новости"

Вечером 18 марта и ночью 19 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, снежные заносы на дорогах — ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем, возможны аварийные отключения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.