В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
Ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду.
Ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду.
Вечером 18 марта и ночью 19 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, снежные заносы на дорогах — ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем, возможны аварийные отключения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.
По данным Челябинского гидрометцентра, 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, метели. Ночью прогнозируется минус 9−19 градусов, днем потеплеет до минус 4−9 градусов. В Челябинске 19 марта будет облачно, прогнозируется небольшой снег, ночью — минус 11−13 градусов, днем — минус 5−7 градусов.
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