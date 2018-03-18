В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное управление МЧС России по Башкортостану информирует, что 19 марта на территории региона ожидается местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, порывы ветра 18−23 м/с.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.