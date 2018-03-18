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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане на избирательный участок пришла свадебная процессия

КАЗАНЬ, 18 мар — РИА Новости. Молодая пара из Зеленодольска — Камилла Вахапова и Артур Суровцев — зарегистрировали семейные отношения в день выборов президента России 18 марта и прямо из ЗАГСа в свадебных нарядах отправились на избирательный участок, чтобы выбрать главу страны.

Источник: РИА Новости

И для невесты, которой только 18 лет, и для жениха, ему 21 год, эти выборы президента России — первые в жизни. Ребята попросили всех своих гостей проголосовать по месту пребывания, поэтому вместе с ними на избирательном участке в зеленодольском ДК «Родина» проголосовали и родители молодоженов, и еще порядка 40 гостей.

«Муж предложение сделал в январе, и мы сначала выбирали месяц, решили — март. Потом выбирали долго число, и как раз узнали, что 18 марта будут выборы президента страны, решили совместить», — рассказала журналистам Камилла.

По словам молодоженов, идея расписаться в этот день пришла к ним обоюдно, так что является по-настоящему семейной. Само число 18, по признанию молодых людей, особого значения для них до сих пор не имело. А вот идея всей свадьбой, с родителями и родственниками проголосовать на выборах вместе, в рамках праздничной церемонии, пришла Артуру.

«Всех родных, гостей собрал, сказал, что 18 марта будет свадьба, пригласил и предложил, чтобы все открепились от своих участков и пришли сюда, чтобы всем вместе проголосовать, чтобы было красиво. Получилось красиво», — рассказал молодожён.

При этом ребята отметили, что работники ЗАГСа отнеслись к идее молодых людей с пониманием.

Как рассказала РИА Новости начальник отдела ЗАГС Зеленодольского района Марьям Яковлева, в воскресные дни в учреждении выходной, но работники ЗАГСА решили пойти навстречу будущим молодоженам и назначили регистрацию на день выборов президента.

«Обычно мы в воскресенье не работаем, но ребята изъявили желание, подали заявление именно на этот день, и мы согласились», — сказала Яковлева, добавив, что для регистрации брака Камиллы и Артура в воскресенье на работу вышли двое сотрудников ЗАГСА.

В качестве подарка молодожены получили от работников ЗАГСа с учетом активной гражданской позиции молодых людей Конституцию РФ как символ российской государственности. Работники избирательной комиссии преподнесли Камилле и Артуру большой торт.

Юная Камилла — студентка Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий, будущий судостроитель, Артур — трубопроводчик на судостроительном Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Она увлекается парусным спортом, он добивается успехов в хоккее.

Всего на 1 марта 2018 года в Татарстане зарегистрировано более 2,93 миллиона избирателей, по числу которых изготовлены избирательные бюллетени для голосования на двух государственных языках республики — русском и татарском. Для избирателей открыли двери более 2,8 тысячи избирательных участков, 49 из которых организованы в местах временного пребывания (больницах, СИЗО, санаториях, международном аэропорту «Казань» и на железнодорожном вокзале). Более 1 тысячи участков в республике оборудованы камерами видеонаблюдения (согласно действующему законодательству, с количеством избирателей больше 1 тысячи человек).

По данным Центризбиркома Татарстана, на 10.00 мск явка на выборах президента России в республике составила 15,98%, что выше, чем на выборах президента страны в 2012 году, когда к данному часу проголосовали 11,46% избирателей Татарстана.

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