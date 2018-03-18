«Крымский» митинг в Екатеринбурге перенесли

Изначально cтарт был намечен на 16:00. «Выступят фолк-группа “Солнцеворот”, Народные артисты России Светлана Комаричева и Иван Пермяков, заслуженный артист России Валерий Топорков, другие коллективы. Ждем, что концерт соберет несколько тысяч свердловчан. А в 20:00 пройдет митинг», — сказал один из организаторов фестиваля, представитель Союза добровольцев России Евгений Дайнес.