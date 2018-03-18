«Крымский» митинг в Екатеринбурге перенесли
Праздник «Севастополь. Крым. Весна. Россия» на площади Труда в Екатеринбурге начнется в 17:00.
Праздник «Севастополь. Крым. Весна. Россия» на площади Труда в Екатеринбурге начнется в 17:00.
Изначально cтарт был намечен на 16:00. «Выступят
Праздничные концерты пройдут также на площадках Музкомедии, Уральского центра народного искусства, Театра эстрады, городского дома музыки, Дворца молодежи. В Доме кино одновременно в двух залах будут показывать фильм Андрея Пиманова «Крым».
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