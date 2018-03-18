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13:33 (мск), источник: ЕАН

«Крымский» митинг в Екатеринбурге перенесли

Праздник «Севастополь. Крым. Весна. Россия» на площади Труда в Екатеринбурге начнется в 17:00.

Изначально cтарт был намечен на 16:00. «Выступят фолк-группа “Солнцеворот”, Народные артисты России Светлана Комаричева и Иван Пермяков, заслуженный артист России Валерий Топорков, другие коллективы. Ждем, что концерт соберет несколько тысяч свердловчан. А в 20:00 пройдет митинг», — сказал один из организаторов фестиваля, представитель Союза добровольцев России Евгений Дайнес.

Праздничные концерты пройдут также на площадках Музкомедии, Уральского центра народного искусства, Театра эстрады, городского дома музыки, Дворца молодежи. В Доме кино одновременно в двух залах будут показывать фильм Андрея Пиманова «Крым».

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