Более четырех тысяч челябинцев пришли на «Крымскую весну»
В Челябинске сегодня, 18 марта, на Кировке состоялся
В Челябинске сегодня, 18 марта, на Кировке состоялся
Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Российской Федерацией проголосовали более 95% жителей полуострова. Уже на следующий день Крым и Севастополь обратились с предложением о вхождении в состав федерации, 18 марта стартовала процедура вхождения Крыма в состав России.
В праздничном концерте приняли участие губернатор Борис Дубровский, Глава города Челябинска Евгений Тефтелев, общественные и молодежные организации, трудовые коллективы и горожане.
«Четыре года назад Крым вернулся в состав России. Это стало следствием того, что жители приняли участие в референдуме, и никто не остался в стороне. В результате — Крым часть России, — отметил Борис Дубровский. — Сегодня, в день выборов президента Российской Федерации, у нас, как и четыре года назад у жителей Крыма, есть возможность принять историческое решение. Сегодня мы выбираем стратегию развития нашей Родины, мы выбираем будущее, важен каждый голос».
«На строительстве Керченского моста работают наши предприятия. Растет товарооборот, ширятся побратимские связи между городами, крепнет наше сотрудничество», — заявил глава региона.
В рамках установления прочных взаимосвязей Челябинской области с Республикой Крым побратимские соглашения о сотрудничестве заключены между Еткульским районом и городом Армянск Республики Крым. Кыштым подписал соглашение со знаменитым детским курортом Евпатория, а Троицк налаживает сотрудничество с Ялтой. Внутригородские муниципальные районы Севастополя заключили побратимские связи с Саткинским районом, городом Миассом и Советским районом города Челябинска. Также побратимские соглашения заключили Златоуст и Керчь, совет муниципальных образований Челябинской области и совет муниципалитетов Республики Крым.
Со сцены на Кировке у Главпочтамта многочисленных зрителей поздравили творческие коллективы «Status-men», ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, военный оркестр и многие другие. Рядом работала полевая кухня, где все желающие могли угоститься солдатской кашей и горячим чаем.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.