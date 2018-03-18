Более четырех тысяч челябинцев пришли на «Крымскую весну»

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Российской Федерацией проголосовали более 95% жителей полуострова. Уже на следующий день Крым и Севастополь обратились с предложением о вхождении в состав федерации, 18 марта стартовала процедура вхождения Крыма в состав России.

В праздничном концерте приняли участие губернатор Борис Дубровский, Глава города Челябинска Евгений Тефтелев, общественные и молодежные организации, трудовые коллективы и горожане.

«Четыре года назад Крым вернулся в состав России. Это стало следствием того, что жители приняли участие в референдуме, и никто не остался в стороне. В результате — Крым часть России, — отметил Борис Дубровский. — Сегодня, в день выборов президента Российской Федерации, у нас, как и четыре года назад у жителей Крыма, есть возможность принять историческое решение. Сегодня мы выбираем стратегию развития нашей Родины, мы выбираем будущее, важен каждый голос».

Как отметил Борис Дубровский, за четыре года Крым и Севастополь стали надежными партнерами Челябинской области.

«На строительстве Керченского моста работают наши предприятия. Растет товарооборот, ширятся побратимские связи между городами, крепнет наше сотрудничество», — заявил глава региона.

В рамках установления прочных взаимосвязей Челябинской области с Республикой Крым побратимские соглашения о сотрудничестве заключены между Еткульским районом и городом Армянск Республики Крым. Кыштым подписал соглашение со знаменитым детским курортом Евпатория, а Троицк налаживает сотрудничество с Ялтой. Внутригородские муниципальные районы Севастополя заключили побратимские связи с Саткинским районом, городом Миассом и Советским районом города Челябинска. Также побратимские соглашения заключили Златоуст и Керчь, совет муниципальных образований Челябинской области и совет муниципалитетов Республики Крым.