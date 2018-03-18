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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье в начале недели вновь ожидается снег, мороз и метели

Зима не собирается отступать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 758 мм рт. ст. 4 м/с

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями. На востоке края сильный снег, метель, на западе слабая метель. Ветер ночью северный, северо-западный, днем юго-западный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21, временами до -26, днем — от — 6 до -11.

20 марта ночью температура опустится до -24, днем ожидается -7,-12. Ветер западный, северо-западный с порывами до 14 м/с.

21 марта будет преимущественно без осадков.. Ветер юго-западный, юго-восточный 2−5 м/с. Температура воздуха ночью -9,-11, днем -3,-5.

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