В Прикамье в начале недели вновь ожидается снег, мороз и метели

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями. На востоке края сильный снег, метель, на западе слабая метель. Ветер ночью северный, северо-западный, днем юго-западный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21, временами до -26, днем — от — 6 до -11.