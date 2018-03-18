В Прикамье в начале недели вновь ожидается снег, мороз и метели
Зима не собирается отступать.
Зима не собирается отступать.
По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями. На востоке края сильный снег, метель, на западе слабая метель. Ветер ночью северный,
20 марта ночью температура опустится до -24, днем ожидается -7,-12. Ветер западный,
21 марта будет преимущественно без осадков.. Ветер
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