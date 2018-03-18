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14:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде прошли два флешмоба, посвящённые выборам президента и референдуму

В день выборов в Волгограде прошли два флешмоба, посвящённые этому знаменательному событию.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

На Площади Павших борцов состоялся массовый флешмоб, участниками которого стали десятки волгоградских автомобилистов и мотоциклистов. Их приветствовал губернатор Андрей Бочаров.

«Жители Волгоградской области очень активно принимают участие в выборах Президента Российской Федерации, определяя свое будущее, будущее своих семей, детей, будущее Волгоградской области, страны; люди выбирают время, по которому мы все вместе будем жить. Жители активно голосуют, несмотря на погоду, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что Волгоградская область показывает серьезный рост по количеству проголосовавших. — Результат на 10 часов по количеству голосующих превысил практически в два раза показатели 2012 года. Это говорит об активной жизненной позиции жителей Волгоградской области, желании внести свой вклад в будущее нашей страны».

Участники флешмоба на площади Павших Борцов выстроили автомобили в виде огромного циферблата, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров.

Андрей Бочаров поблагодарил участников акции за проявленную инициативу: «То, что мы сегодня видели, сделали энтузиасты, по собственной инициативе, пришли на акцию с семьями, с детьми. Это очень важно и очень показательно».

В планетарии состоялся музыкальный флешмоб. Симфонический оркестр под управлением замечательного Маэстро Вадима Венедиктова исполнил классические и современные популярные мелодии.

Напомним, что вместе с выборами Президента РФ проходит референдум по определению часового пояса для Волгоградской области. Параллельно с этим, в расположенных рядом с избирательными участками помещениях, организовано голосование за лучшие проекты благоустройства территорий, победители которого будут реализованы в текущем году.

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