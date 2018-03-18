Омичей предупреждают об ухудшении погоды
В Омской области ожидается сильный порывистый ветер, дождь, снег, гололедица и резкое понижение температуры воздуха.
В Омской области ожидается сильный порывистый ветер, дождь, снег, гололедица и резкое понижение температуры воздуха.
В понедельник, 19 марта, объявляется штормовое предупреждение. В дневное время в некоторых районах области поднимется сильный ветер порывами до 22−27 метров в секунду.
По данным
МЧС предупреждает омичей, что неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации. Жителей Омска и области просят соблюдать меры безопасности.
Сегодня, 18 марта, в регионе сохраняется ветреная погода без осадков. Температура воздуха +1 градус.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.