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14:17 (мск), источник: Om1.ru

Омичей предупреждают об ухудшении погоды

В Омской области ожидается сильный порывистый ветер, дождь, снег, гололедица и резкое понижение температуры воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 759 мм рт. ст. 3 м/с

В понедельник, 19 марта, объявляется штормовое предупреждение. В дневное время в некоторых районах области поднимется сильный ветер порывами до 22−27 метров в секунду.

По данным Обь-Иртышского УГМС, местами в регионе ожидается дождь, переходящий в снег, сильный снег, гололед, на дорогах снежные заносы. В конце дня ожидается понижение температуры до -12 градусов. Плохая погода сохранится ночью 20 марта, когда столбик термометра упадет до отметки -19 градусов.

МЧС предупреждает омичей, что неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации. Жителей Омска и области просят соблюдать меры безопасности.

Сегодня, 18 марта, в регионе сохраняется ветреная погода без осадков. Температура воздуха +1 градус.

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