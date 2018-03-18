Омичей предупреждают об ухудшении погоды

В понедельник, 19 марта, объявляется штормовое предупреждение. В дневное время в некоторых районах области поднимется сильный ветер порывами до 22−27 метров в секунду.

По данным Обь-Иртышского УГМС, местами в регионе ожидается дождь, переходящий в снег, сильный снег, гололед, на дорогах снежные заносы. В конце дня ожидается понижение температуры до -12 градусов. Плохая погода сохранится ночью 20 марта, когда столбик термометра упадет до отметки -19 градусов.

МЧС предупреждает омичей, что неблагоприятные метеоявления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации. Жителей Омска и области просят соблюдать меры безопасности.