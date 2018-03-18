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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральская лыжница Анна Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой

За время игр в Южной Корее на шею Милениной опустились две золотые и три серебряные медали.

Пока вся Россия выбирает нового президента, в Южной Корее чествуют паралимпийских атлетов. В том числе — из России. Несмотря на то, что международный паралимпийский комитет не пустил большую часть сильных спортсменов до игр из-за допингового скандала, нашим спортсменам удалось занять второе место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 24 награды. Восемь из медалей — золотые, две из которых уверенно взяла уральская лыжница Анна Миленина.

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— Анна Миленина стала лучшей в двух гонках — лыжная спринтерская гонка на 1,5 км и биатлонная гонка на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Итого на счету уральской красавицы уже шесть золотых медалей за все ее карьеру, — рассказал тренер лыжницы Валерий Огородников. — Причем 2 из них она взяла, будучи беременной! Нам с ее супругом приходилось отбирать у нее лыжи, настолько она упорно занималась спортом.

У Анны Милениной — родовая травма. С детства у нее практически не работает левая рука, поскольку акушер повредил ей нервы в районе плеча. Девочке нельзя было заниматься даже легким спортом, врачи пугали родителей, что маленькая Аня может умереть от нагрузок. Но будущая чемпионка не слушала, и все равно ходила на тренировки.

— Самое любопытное, она обгоняла и здоровых детей. А потом ее заметили тренеры из паралимпийской сборной, и на первом же чемпионате она взяла первое место, — вспоминает мама чемпионки Наталья Бурмистрова.

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