Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек

Валентина Потапова — мать многодетного семейства, кавалер ордена «Материнская слава» третьей и второй степени, двух медалей за материнство. Всего у нее девять детей: дочери Ирина, Наталья, Елена, Любовь и сыновья Иван, Алексей, Михаил, Сергей, Евгений. Их отец, Михаил Иванович, более 25 лет работал директором Крутинской средней школы, затем преподавал здесь физику. Сейчас у Валентины еще 16 внуков и три правнука. И всех она воспитывает настоящими патриотами.