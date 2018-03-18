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14:38 (мск), источник: "Российская газета"

Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек

Самая большая семья пришла на выборы в Крутинском Михайловского района под Волгоградом. Тридцать человек добирались на избирательный участок на своем автобусе, украшенном транспарантом «Потаповы — на выборы!».

Валентина Потапова — мать многодетного семейства, кавалер ордена «Материнская слава» третьей и второй степени, двух медалей за материнство. Всего у нее девять детей: дочери Ирина, Наталья, Елена, Любовь и сыновья Иван, Алексей, Михаил, Сергей, Евгений. Их отец, Михаил Иванович, более 25 лет работал директором Крутинской средней школы, затем преподавал здесь физику. Сейчас у Валентины еще 16 внуков и три правнука. И всех она воспитывает настоящими патриотами.

— Сегодня мы выбираем не просто президента, а лидера нации, который должен быть сильным и уверенным в своих решениях, уметь адекватно отвечать на внешние угрозы и, конечно, заботиться о своем народе, — сказала Валентина Потапова. — И наша семья свой выбор сделала.

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