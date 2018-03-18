Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске
В Челябинске на избирательный участок на Шоссе Металлургов пришел обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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