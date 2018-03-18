Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске

Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске

В Челябинске на избирательный участок на Шоссе Металлургов пришел обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».