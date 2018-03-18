Весна в Москве наступит не раньше апреля

Источник: РИА "Новости"

Прогнозы погоды все еще огорчают москвичей. Март с уверенностью подтверждает свой статус зимнего месяца в довольно жесткой форме. В среднем температура отстает от климатической нормы на 4−9°С. Даже с учетом того, что в марте бывают две-три волны холода, нынешняя «весна» выбивается из всех рамок.

По словам синоптиков, подобные холода за 140 лет регулярных наблюдений за погодой встречаются не чаще, чем раз в 18 лет. Происходящее сейчас в Москве они называют «ультраполярным вторжением», «феноменальным похолоданием», «настоящими зимними морозами» с «январскими температурами даже круче, чем в разгар зимы». Кроме холодов, столица за последнюю неделю пережила два ледяных дождя и один сильный снегопад.

Как сообщил «Газете.Ru» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, нынешнее похолодание с ночными температурами в диапазоне −22…−17°С будет кратковременным, однако после небольшого потепления город снова окажется скован морозами.

«Март не внушает нам никаких позитивных прогнозов потепления. Весь месяц не стоит ожидать тепла и снеготаяния», — отметил специалист.

Полноценная весна, по словам метеоролога, придет в Москву только в апреле. Холода и полуметровые сугробы покинут город к Пасхе — именно в это время москвичи встретят первое ощутимое потепление. Снег, по самым оптимистичным прогнозам, полностью уйдет лишь к середине апреля.

Тишковец также отметил, что переходные периоды от сезона к сезону сжались на полторы-две недели. «Переход из лета в зиму стал скоротечным, что отражается на погоде. К примеру, декабрь был “плачущим” — на пять градусов выше нормы, январь был теплее на три градуса. Февраль пошел в сторону холода, что перешло эстафетой на март. Это все — следствие стирания температурных градиентов между полюсом и экватором», — отмечает он.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит, что ожидания москвичей от календарной весны слишком завышены. «Календарный период наступает 1 марта, а где весна? Если анализировать жизненные эпизоды, крайне редко начало марта было бесснежным.

Март вообще не весенний месяц: высота снежного покрова значительнее всего в его первой декаде.

Ну какая же это весна?, — сказал он «Газете.Ru». Однако, добавил Вильфанд, нынешний март по-настоящему холодный — ниже нормы на 4 °C.

По словам председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова, в последние несколько лет отмечаются необычно прохладные весенние месяцы. «В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться», — отметил он.

Синоптики отмечают, что за два последних десятка лет сократилась именно продолжительность зимы, хотя всем кажется, что именно весна исчезает. Эксперты объясняют это тем, что весна по определению разнообразный и переменчивый период. Кроме того, настоящая весна приходит гораздо позже. Дело в том, что метеорологических сезонов не четыре, а шесть. Метеорологическая зима начинается в середине декабря и длится до весеннего равноденствия. За ней следует весна, однако ее приход отсчитывают лишь с преодоления температурой нулевой отметки. Она длится до первой декады мая, сменяясь первой и второй половинами лета. Затем осенний период до середины октября, а после наступает «предзимье» — оно тянется с середины октября по середину декабря.