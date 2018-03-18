Очередной житель Воронежской области выиграл крупный приз в лотерее
Счастливчик выиграл 1 млн рублей.
Счастливчик выиграл 1 млн рублей.
Очередной житель Воронежской области выиграл крупный приз в лотерее в воскресенье, 18 марта. Счастливчик выиграл 1 млн рублей в 1123 тираже «Русского лото».
Где именно купил билет житель региона, пока неизвестно.
Начиная с осени 2017 года, когда жительница региона сорвала самый большой куш за всю историю российской гослотереи — полмиллиарда рублей, воронежцам стало везти практически ежемесячно. Они уже неоднократно выигрывали дома, а
В последний раз удача улыбнулась жителю Воронежской области 11 марта. Счастливчиком оказался уроженец Шекаловка Росоошанского района — он выиграл 2 млн рублей. Свой выигрышный лотерейный билет сельчанин купил в местном почтовом отделении.
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