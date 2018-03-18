Очередной житель Воронежской области выиграл крупный приз в лотерее в воскресенье, 18 марта. Счастливчик выиграл 1 млн рублей в 1123 тираже «Русского лото».

Где именно купил билет житель региона, пока неизвестно.

Начиная с осени 2017 года, когда жительница региона сорвала самый большой куш за всю историю российской гослотереи — полмиллиарда рублей, воронежцам стало везти практически ежемесячно. Они уже неоднократно выигрывали дома, а кому-то повезло получить машину.