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15:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Очередной житель Воронежской области выиграл крупный приз в лотерее

Счастливчик выиграл 1 млн рублей.

Очередной житель Воронежской области выиграл крупный приз в лотерее в воскресенье, 18 марта. Счастливчик выиграл 1 млн рублей в 1123 тираже «Русского лото».

Где именно купил билет житель региона, пока неизвестно.

Начиная с осени 2017 года, когда жительница региона сорвала самый большой куш за всю историю российской гослотереи — полмиллиарда рублей, воронежцам стало везти практически ежемесячно. Они уже неоднократно выигрывали дома, а кому-то повезло получить машину.

В последний раз удача улыбнулась жителю Воронежской области 11 марта. Счастливчиком оказался уроженец Шекаловка Росоошанского района — он выиграл 2 млн рублей. Свой выигрышный лотерейный билет сельчанин купил в местном почтовом отделении.

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