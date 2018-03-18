Дорожные службы Волгограда обещают победить гололедицу

Все дорожно-коммунальные службы Волгограда приведены в состояние повышенной готовности. Это обусловлено прогнозируемым ухудшением погодных условий.

В течение последнего часа дождь сменился мокрым снегом, небольшие осадки наблюдаются и сейчас. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 18 марта, на территории Волгоградской области и в Волгограде ожидается изменение юго-восточного ветра на северо-западный, северный до 15−20 м/с в порывах. Кроме того, сохраняется неблагоприятный прогноз об обильных осадках в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также понижение температуры.

В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха до отрицательных показателей, на обработку дорожного полотна противогололедными реагентами готовы выйти 60 единиц дорожно-коммунальной техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин. В зависимости от погодных условий предприятия готовы оперативно нарастить группировку техники и количество бригад.

С сотрудниками предприятий проведены дополнительные инструктажи, за каждой из дорожных бригад закреплен участок городской территории. Проводится объезд территории города для того, чтобы оперативно направить дежурные звенья комбинированных дорожных машин для расчистки сложных участков улично-дорожной сети.

Водителей призывают быть бдительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не использовать при передвижении на автотранспорте летнюю резину, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также не бросать машины вдоль обочины, чтобы не мешать качественной уборке.