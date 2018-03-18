Дорожные службы Волгограда обещают победить гололедицу
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В течение последнего часа дождь сменился мокрым снегом, небольшие осадки наблюдаются и сейчас. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 18 марта, на территории Волгоградской области и в Волгограде ожидается изменение
В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха до отрицательных показателей, на обработку дорожного полотна противогололедными реагентами готовы выйти 60 единиц
С сотрудниками предприятий проведены дополнительные инструктажи, за каждой из дорожных бригад закреплен участок городской территории. Проводится объезд территории города для того, чтобы оперативно направить дежурные звенья комбинированных дорожных машин для расчистки сложных участков
Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном автомобиле — это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также техники
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