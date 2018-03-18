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15:27 (мск), источник: ЕАН

Выборы президента в Екатеринбурге закончатся салютом

День выборов президента России в Екатеринбурге завершится масштабным салютом. Информацию об этом ЕАН подтвердили ответственные чиновники.

Источник: AP 2018

Правда технические детали организации фейерверка, место запуска, количество залпов и прочие подробности, представители властных структур пока не разглашают.

Согласно предварительной программе мероприятий в городе, салют был намечен на 22:00, однако в ходе дня начало многих акций не раз корректировалось, в том числе — по причине неблагоприятных погодных условий. По последним данным, салют может быть произведен в 22:30.

Напомним, избирательные участки закроются в 20:00. По последним данным, явка в регионе составила 50%, это рекордный для Свердловской области показатель по сравнению с прошлыми избирательными кампаниями федерального уровня.

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