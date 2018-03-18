В Шымкенте зацвел урюк
Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки.
Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки.
В Южном Казахстане наступила весна. Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки, а урюк и вовсе зацвел, сообщает BNews.kz. Весеннюю красоту украшают только что распустившиеся почки на деревьях сирени, дуба и яблони..
Уже через месяц велика вероятность и того, что цветками покроются деревья яблони и вишни. Ранее РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана. В частности,
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