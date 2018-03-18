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16:11 (мск), источник: 365info.kz

В Шымкенте зацвел урюк

Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки.

Источник: 365info.kz

В Южном Казахстане наступила весна. Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки, а урюк и вовсе зацвел, сообщает BNews.kz. Весеннюю красоту украшают только что распустившиеся почки на деревьях сирени, дуба и яблони..

 Уже через месяц велика вероятность и того, что цветками покроются деревья яблони и вишни. Ранее РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана. В частности, 19—21 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозом осадков 19 марта возможны подъемы уровней воды и подтопление пойменных участков.

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