В Шымкенте зацвел урюк

В Южном Казахстане наступила весна. Резкое повышение температуры, привело к тому, что деревья пустили почки, а урюк и вовсе зацвел, сообщает BNews.kz. Весеннюю красоту украшают только что распустившиеся почки на деревьях сирени, дуба и яблони..



Уже через месяц велика вероятность и того, что цветками покроются деревья яблони и вишни. Ранее РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана. В частности, 19—21 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозом осадков 19 марта возможны подъемы уровней воды и подтопление пойменных участков.