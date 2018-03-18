Омич час выяснял, кто проголосовал вместо него

Сегодня, 18 марта, жители Омской области выбирают президента России. По словам главы избирательной комиссии Омской области Алексея Нестеренко, серьезных нарушений на участках не установлено.

Впрочем, не обошлось без скандалов, в Советском округе омич около часа пытался узнать, кто проголосовал вместо него. К расследованию даже привлекли сотрудников полиции. В истории ничего криминального не оказалось.

Алексей Нестеренко:

— Во время выборов такого уровня без шероховатостей, организационных косячков не обходится. Мы разбирались в ситуации, когда мужчина пришел на избирательный участок и в списке напротив себя увидел подпись, кто-то получил его бюллетень. Оказалось, что в этом домоуправлении прописано несколько человек.