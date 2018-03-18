Омич час выяснял, кто проголосовал вместо него
Глава регионального избиркома рассказал об инциденте на одном из избирательных участков.
Глава регионального избиркома рассказал об инциденте на одном из избирательных участков.
Сегодня, 18 марта, жители Омской области выбирают президента России. По словам главы избирательной комиссии Омской области Алексея Нестеренко, серьезных нарушений на участках не установлено.
Впрочем, не обошлось без скандалов, в Советском округе омич около часа пытался узнать, кто проголосовал вместо него. К расследованию даже привлекли сотрудников полиции. В истории ничего криминального не оказалось.
Алексей Нестеренко:
— Во время выборов такого уровня без шероховатостей, организационных косячков не обходится. Мы разбирались в ситуации, когда мужчина пришел на избирательный участок и в списке напротив себя увидел подпись,
Как пояснил Нестеренко, один из избирателей ошибся строчкой и расписался вместо него. Поехали домой к этому человеку и взяли объяснение. Вопрос решился.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.