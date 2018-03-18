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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Налоговая: поиск попутчиков в соцсетях — это незаконно

В налоговой инспекции прокомментировали поиск попутчиков в соцсетях и помощью мобильных приложений.

Источник: Комсомольская правда
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После начала напряженной ситуации с междугородними маршрутками многие пассажиры стали активно пользоваться группами в соцсетях для поиска попутчиков. Например, если водитель едет, скажем, из Солигорска в Минск, он может оставить объявление. Желающие могут присоединиться к поездке — как правило, стоимость топлива раскидывается между всеми участниками. Таким образом, многим водителями удавалось удешевить свою поездку, а пассажирам — быстро и комфортно добраться в другой город. Также особой популярностью стали пользоваться приложения типа BlaBlaCar и BeepCar. Они также созданы для удобного поиска попутчиков.

А недавно в соцсетях пошли слухи: налоговая инспекция взялась за тех, кто за небольшую плату подвозит попутчиков. Мол, под видом пассажиров налоговики договариваются о поездке, а момент передачи денег задерживают водителя и оформляют протокол. Лидское издание «Принеманские вести» приводит вопрос своего читателя:

— Езжу по делам в столицу каждую неделю. В группе ВКонтакте раньше часто бросал клич: «Кто на Минск? Заберу такого-то числа в такое-то время». Люди писали мне — я подвозил. Деньги в карман себе никогда не клал. Обычно делали так: ехали с попутчиками на заправку и заливали топливо. Я ни рубля не заработал на таких поездках. А тут на днях узнал от приятеля, что его за такие же дела в Лидскую налоговую уже вызывали. Он, сам того не зная, взял подсадных уток — его вычислили по номеру телефона. А за что штрафовать? Я так и не понял. Бизнес — это когда прибыль есть. А тут что?

В налоговой инспекции по Лидскому району изданию ответили конкретно — это незаконно! Такой подвоз попутчиков, когда водитель и пассажиры, сидящие в авто, оплачивают вскладчину топливо, считается осуществлением предпринимательской деятельности (со стороны водителя) и наказывается штрафом!

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