Налоговая: поиск попутчиков в соцсетях — это незаконно
В налоговой инспекции прокомментировали поиск попутчиков в соцсетях и помощью мобильных приложений.
В налоговой инспекции прокомментировали поиск попутчиков в соцсетях и помощью мобильных приложений.
После начала напряженной ситуации с междугородними маршрутками многие пассажиры стали активно пользоваться группами в соцсетях для поиска попутчиков. Например, если водитель едет, скажем, из Солигорска в Минск, он может оставить объявление. Желающие могут присоединиться к поездке — как правило, стоимость топлива раскидывается между всеми участниками. Таким образом, многим водителями удавалось удешевить свою поездку, а пассажирам — быстро и комфортно добраться в другой город. Также особой популярностью стали пользоваться приложения типа BlaBlaCar и BeepCar. Они также созданы для удобного поиска попутчиков.
А недавно в соцсетях пошли слухи: налоговая инспекция взялась за тех, кто за небольшую плату подвозит попутчиков. Мол, под видом пассажиров налоговики договариваются о поездке, а момент передачи денег задерживают водителя и оформляют протокол. Лидское издание «Принеманские вести» приводит вопрос своего читателя:
— Езжу по делам в столицу каждую неделю. В группе ВКонтакте раньше часто бросал клич: «Кто на Минск? Заберу
В налоговой инспекции по Лидскому району изданию ответили конкретно — это незаконно! Такой подвоз попутчиков, когда водитель и пассажиры, сидящие в авто, оплачивают вскладчину топливо, считается осуществлением предпринимательской деятельности (со стороны водителя) и наказывается штрафом!
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