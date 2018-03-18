Очередь грузовиков на выезд из Беларуси растет
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.
По состоянию на 16.00 18 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 480 грузовых автомобилей, в «Привалке» — свыше 180, в «Бенякони» — более 170, в «Котловке» — свыше 150.
Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 190, в «Урбанах» — свыше 170.
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