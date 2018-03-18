Очередь грузовиков на выезд из Беларуси растет

Источник: БЕЛТА

По состоянию на 16.00 18 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 480 грузовых автомобилей, в «Привалке» — свыше 180, в «Бенякони» — более 170, в «Котловке» — свыше 150.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 190, в «Урбанах» — свыше 170.