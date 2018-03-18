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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

Очередь грузовиков на выезд из Беларуси растет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

Источник: БЕЛТА

По состоянию на 16.00 18 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 480 грузовых автомобилей, в «Привалке» — свыше 180, в «Бенякони» — более 170, в «Котловке» — свыше 150.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 190, в «Урбанах» — свыше 170.

На белорусско-польской границе в «Козловичах» стоят более 120 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 70, в «Берестовице» — более 40.

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