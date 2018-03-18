После отмены виз казахстанцы стали чаще летать в ОАЭ

Источник: Zakon.kz

Казахстанские туристические компании сообщают, что после отмены визового режима в Объединенных Арабских Эмиратах, граждане Казахстана стали чаще туда летать, передаёт InAlmaty.kz.

Читайте также Казахстанцев без визы не пустили в Дубай

«Безусловно, в связи с отменой визового режима для граждан Казахстана поток туристов в ОАЭ вырос. Но сейчас рано делать статистические заключения, так как прошло не так много времени. Мы видим, что интерес вырос, особенно у жителей Алматы и Астаны. Рост составил примерно 15%», — сказала директор по продажам Kaztour Балжан Билялова.

По её словам, туристическое агентство не наблюдает значительного перехода туристов в пользу самостоятельного планирования путешествий. Главным сдерживающим фактором считается то, что при бронировании на сайте отеля или агрегатора, зачастую в цене не указываются туристические сборы и налоги, которые могут сказаться на финальной стоимости тура.

Выбирая самостоятельное планирование, не стоит забывать про безопасность и страховой полис. Ведь залог счастливого отпуска всегда заключается в безопасности, отмечают турфирмы.