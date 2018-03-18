Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Савченко обратилась к Путину с просьбой
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
17:34 (мск), источник: Zakon.kz

После отмены виз казахстанцы стали чаще летать в ОАЭ

В основном интерес вырос у жителей Алматы и Астаны. Рост составил примерно 15%.

Источник: Zakon.kz

Казахстанские туристические компании сообщают, что после отмены визового режима в Объединенных Арабских Эмиратах, граждане Казахстана стали чаще туда летать, передаёт InAlmaty.kz.

Читайте также
Казахстанцев без визы не пустили в Дубай

«Безусловно, в связи с отменой визового режима для граждан Казахстана поток туристов в ОАЭ вырос. Но сейчас рано делать статистические заключения, так как прошло не так много времени. Мы видим, что интерес вырос, особенно у жителей Алматы и Астаны. Рост составил примерно 15%», — сказала директор по продажам Kaztour Балжан Билялова.

По её словам, туристическое агентство не наблюдает значительного перехода туристов в пользу самостоятельного планирования путешествий. Главным сдерживающим фактором считается то, что при бронировании на сайте отеля или агрегатора, зачастую в цене не указываются туристические сборы и налоги, которые могут сказаться на финальной стоимости тура.

Выбирая самостоятельное планирование, не стоит забывать про безопасность и страховой полис. Ведь залог счастливого отпуска всегда заключается в безопасности, отмечают турфирмы.

На территории ОАЭ казахстанцы могут находиться без визы до 30 дней. Теперь можно просто выбрать отель и купить билеты на самолёт, что намного упрощает процесс визового режима. Но не стоит забывать о ряде необходимых процедур на прохождение пограничного контроля в ОАЭ: при прохождении паспортного контроля необходимо предоставить паспорт сотрудникам пограничной службы, провести сканирование сетчатки глаза, после чего данные будут внесены в базу. В дальнейшем прохождение паспортного контроля можно осуществить с помощью системы E-Gate, без участия сотрудников пограничного контроля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Казахстане открылись первые участки для выборов президента России
Депутат Селтанов опроверг родство с одним из подозреваемых
Россияне голосуют на выборах президента
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Умер журналист Павел Михалев
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Явка на президентских выборах к 17:00 мск составила 51,9%
Спорт
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали Допущены до Паралимпиады были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне продемонстрировали всему миру свою силу
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь