В Крыму 100-летняя женщина самостоятельно пришла на участок

«Хочу все сделать сама!», — пояснила долгожительница свой поступок.

Единственное, что пенсионерка позволила внукам — сопровождать ее в дороге.

При этом на самом участке участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Прасковья Ильченко обошлась не только без помощи, но и без очков.

На выходе из зала для голосования старейшего избирателя поселка ждали глава райадминистрации Елена Крестьянинова и председатель Первомайского сельского поселения Василий Моренберг. Они поблагодарили женщину за активную жизненную позицию, стремление принимать участие в судьбе государства, за патриотизм и пример исполнения гражданского долга.