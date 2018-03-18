В Крыму 100-летняя женщина самостоятельно пришла на участок

«Хочу все сделать сама!», — пояснила долгожительница свой поступок.
Единственное, что пенсионерка позволила внукам — сопровождать ее в дороге.
При этом на самом участке участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Прасковья Ильченко обошлась не только без помощи, но и без очков.
На выходе из зала для голосования старейшего избирателя поселка ждали глава райадминистрации Елена Крестьянинова и председатель Первомайского сельского поселения Василий Моренберг. Они поблагодарили женщину за активную жизненную позицию, стремление принимать участие в судьбе государства, за патриотизм и пример исполнения гражданского долга.
Руководители района и поселка поздравили ветерана с Днем воссоединения Крыма с Россией, вручили цветы, подарки и памятный адрес.
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