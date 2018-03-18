Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
ЦИК подвела первые итоги явки на президентских выборах
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
20:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму 100-летняя женщина самостоятельно пришла на участок

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. В Крыму 100-летняя жительница поселка Первомайское Прасковья Ильченко отказалась голосовать на дому и от подвоза на участок на автомобиле и пришла туда пешком. Об этом сообщила пресс-служба администрации Первомайского района.

«Хочу все сделать сама!», — пояснила долгожительница свой поступок.

Единственное, что пенсионерка позволила внукам — сопровождать ее в дороге.

При этом на самом участке участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Прасковья Ильченко обошлась не только без помощи, но и без очков.

На выходе из зала для голосования старейшего избирателя поселка ждали глава райадминистрации Елена Крестьянинова и председатель Первомайского сельского поселения Василий Моренберг. Они поблагодарили женщину за активную жизненную позицию, стремление принимать участие в судьбе государства, за патриотизм и пример исполнения гражданского долга.

Руководители района и поселка поздравили ветерана с Днем воссоединения Крыма с Россией, вручили цветы, подарки и памятный адрес.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Как проходили выборы президента России
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Явка на президентских выборах составила 59,5% на 19:00 мск
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь