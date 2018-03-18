Неделя в Петербурге начнётся с мокрого снега, а продолжится похолоданием
Новая мартовская неделя в Петербурге начнётся
Новая мартовская неделя в Петербурге начнётся
По прогнозу
В ночь на вторник, 20 марта, подморозит до минус 5 градусов. А со среды, 21 марта, ожидается похолодание: до минус 12 ночью и минус 5 днём.
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