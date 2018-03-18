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20:20 (мск), источник: Водитель Петербурга

Неделя в Петербурге начнётся с мокрого снега, а продолжится похолоданием

Новая мартовская неделя в Петербурге начнётся по-старому — мокрым снегом и гололедицей.

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Источник: Reuters

По прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, днём 19 марта в городе местами пройдёт мокрый снег при температуре около нуля градусов. На дорогах будет скользко.

В ночь на вторник, 20 марта, подморозит до минус 5 градусов. А со среды, 21 марта, ожидается похолодание: до минус 12 ночью и минус 5 днём.

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