Неделя в Петербурге начнётся с мокрого снега, а продолжится похолоданием

По прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, днём 19 марта в городе местами пройдёт мокрый снег при температуре около нуля градусов. На дорогах будет скользко.

В ночь на вторник, 20 марта, подморозит до минус 5 градусов. А со среды, 21 марта, ожидается похолодание: до минус 12 ночью и минус 5 днём.