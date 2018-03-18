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18:16 (мск), источник: Sputnik

В Шахрисабзе пройдет фестиваль национальной одежды

Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому представят традиционные образы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Международный фестиваль национальной одежды пройдет в Шахрисабзе с 21 по 22 марта.

«Здесь можно будет увидеть эксклюзивные женские образы весенне-летней коллекции в национальном стиле», — говорится в сообщении Госкомтуризма Узбекистана.

Свое участие в фестивале подтвердили уже более 10 ведущих дизайнеров Узбекистана, а также ряда других стран.

На подиуме предстанут модели брендов GUZAL, Ra’no collection, GAF Haute couture, GR, Mir&Shax, Istorakhan, Sindor collection, Dilorom. Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому откроют для гостей мероприятия традиционные образы.

Также в рамках фестиваля состоится конкурс «Мисс Шахрисабз». Победительница конкурса будет объявлена во время церемонии закрытия.

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