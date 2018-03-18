В Шахрисабзе пройдет фестиваль национальной одежды
Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и
Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Международный фестиваль национальной одежды пройдет в Шахрисабзе с 21 по 22 марта.
«Здесь можно будет увидеть эксклюзивные женские образы
Свое участие в фестивале подтвердили уже более 10 ведущих дизайнеров Узбекистана, а также ряда других стран.
На подиуме предстанут модели брендов GUZAL, Ra’no collection, GAF Haute couture, GR, Mir&Shax, Istorakhan, Sindor collection, Dilorom. Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и
Также в рамках фестиваля состоится конкурс «Мисс Шахрисабз». Победительница конкурса будет объявлена во время церемонии закрытия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.