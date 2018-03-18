МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада 19 марта

Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики обещают в регионе ветер переменных направлений до 12 м/сек. В ночь на понедельник, 19 марта, осадков не ожидается. Снежные заносы на дорогах ожидаются днем. Ночью будет -16 градусов, а днем до -10 градусов.

При сильном ветре воронежцам не рекомендуют стоять под линями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Также не следует стоять под деревьями. Желательно укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Спасатели попросили жителей региона закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, так как их разрушение может травмировать людей.