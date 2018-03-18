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19:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада 19 марта

Управление МЧС по региону объявило штормовое предупреждение из-за непогоды в понедельник, 19 марта. В Воронеже и области ожидается сильный снег и ветер.

Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики обещают в регионе ветер переменных направлений до 12 м/сек. В ночь на понедельник, 19 марта, осадков не ожидается. Снежные заносы на дорогах ожидаются днем. Ночью будет -16 градусов, а днем до -10 градусов.

При сильном ветре воронежцам не рекомендуют стоять под линями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Также не следует стоять под деревьями. Желательно укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Спасатели попросили жителей региона закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, так как их разрушение может травмировать людей.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб 112 (для мобильных телефонов) и 101 (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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