По всему Казахстану 19 марта объявлено штормовое предупреждение
В понедельник
В понедельник
В Акмолинской области и Астане 19 марта ожидаются дождь со снегом, гололёд, метель и ветер 15−20 м/с, временами с порывами до 23−28 м/с.
В Алматинской и Жамбылской областях в связи с осадками местами возможен подъём уровня воды.
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В ЮКО и Кызылординской области в связи с сохранением положительного температурного фона и дождями возможны подъёмы уровней воды и подтопление пойменных участков.
Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 19 марта, представленным на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане синоптики обещают днём снег с дождём. Ночью температура воздуха от -2 до -4 градусов, днём от 0 до +2 градусов.
В Алматы день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов тепла, днём от +12 до +14 градусов.
В Акмолинской области снег с дождём. Ночью от -1 до -6 градусов, днём от -2 до +3 градусов.
В Актюбинской области ночью снег, днём снег с дождём. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -3 до -8 градусов.
В Алматинской области днём дождь. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градусов, днём от 12 до 17 градусов тепла.
В Атырауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днём от +4 до +9.
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В Жамбылской области днём ожидается гроза. Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днём от 15 до 20 градусов тепла.
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В Карагандинской области синоптики обещают дождь. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов мороза, днём ожидается от 0 до +5 градусов.
В Костанайской области снег с дождём. Ночью на территории региона ожидается от -8 до -13 градусов по Цельсию, днём от 0 до -5 градусов.
В Кызылординской области синоптики обещают снег с дождём. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +10 до +15 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +13 до +18 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области синоптики обещают днём снег с дождём. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, днём от +3 до +8 градусов.
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