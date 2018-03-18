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18:13 (мск), источник: Informburo.kz

По всему Казахстану 19 марта объявлено штормовое предупреждение

В понедельник из-за осадков и таяния снега возможен подъём уровня воды в большинстве регионов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 31% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

В Акмолинской области и Астане 19 марта ожидаются дождь со снегом, гололёд, метель и ветер 15−20 м/с, временами с порывами до 23−28 м/с.

В Алматинской и Жамбылской областях в связи с осадками местами возможен подъём уровня воды.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях из-за дождей и плюсовой температуры существует риск формирования талого стока, подъёма уровня воды и выхода её на пойменные участки.

В Восточно-Казахстанской области ожидается постепенное повышение дневного температурного фона и дожди, что приведёт к ослаблению ледовых явлений, стеснению русел рек, формированию местного и склонового стока, подъёму уровня и выходу воды на пойменные участки рек.

В ЮКО и Кызылординской области в связи с сохранением положительного температурного фона и дождями возможны подъёмы уровней воды и подтопление пойменных участков.

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 19 марта, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают днём снег с дождём. Ночью температура воздуха от -2 до -4 градусов, днём от 0 до +2 градусов.

В Алматы день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов тепла, днём от +12 до +14 градусов.

В Акмолинской области снег с дождём. Ночью от -1 до -6 градусов, днём от -2 до +3 градусов.

В Актюбинской области ночью снег, днём снег с дождём. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -3 до -8 градусов.

В Алматинской области днём дождь. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градусов, днём от 12 до 17 градусов тепла.

В Атырауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днём от +4 до +9.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают днём дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, днём от +5 до +10 градусов.

В Жамбылской области днём ожидается гроза. Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днём от 15 до 20 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области снег с дождём. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов мороза, днём от -3 до -8 градусов.

В Карагандинской области синоптики обещают дождь. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов мороза, днём ожидается от 0 до +5 градусов.

В Костанайской области снег с дождём. Ночью на территории региона ожидается от -8 до -13 градусов по Цельсию, днём от 0 до -5 градусов.

В Кызылординской области синоптики обещают снег с дождём. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +10 до +15 градусов.

В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +13 до +18 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области синоптики обещают днём снег с дождём. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, днём от +3 до +8 градусов.

В Северо-Казахстанской области снег с дождём. Ночью температура воздуха от 0 до -5 мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Южно-Казахстанской области ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём воздух прогреется до 17−22 градусов тепла.

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