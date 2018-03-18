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18:39 (мск), источник: Nur.kz

В Астане ограничат скорость на Bus Lane

В Астане снижают скорость. Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны, такие поправки внедряются для того, чтобы существенно снизить количество аварийных ситуаций на полосах для общественного транспорта.

Источник: Nur.kz

На нескольких автобусных полосах будет стоять ограничение скорости до 40 км/ч, передает Elorda.info.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны, такие поправки внедряются для того, чтобы существенно снизить количество аварийных ситуаций на полосах для общественного транспорта. По этой причине водителям траспортных средств следует быть внимательнее и предусмотрительнее, так как теперь над автобусными полосами прибавятся несколько дорожных знаков: 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения). На проспекте Туран уже появился первый дорожный знак.

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