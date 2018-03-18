В Астане ограничат скорость на Bus Lane
В Астане снижают скорость. Как пишет издание со ссылкой на
В Астане снижают скорость. Как пишет издание со ссылкой на
На нескольких автобусных полосах будет стоять ограничение скорости до 40 км/ч, передает Elorda.info.
Как пишет издание со ссылкой на
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