В Казани концерт «Я проголосовал!» собрал тысячи избирателей
(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани стартовал концерт «Я проголосовал!» с участием звезд российской и татарской эстрады. Попасть на мероприятие смогли обладатели браслетов, которые выдавали всем, кто отдал свой голос на выборах Президента России.
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