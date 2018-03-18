В Казани концерт «Я проголосовал!» собрал тысячи избирателей

Источник: ИА Татар-информ

Хедлайнерами праздничного мероприятия стали Валерий Меладзе, Егор Крид, Салават и Элвин Грей. Концерт — на площадке перед медиафасадом стадиона Kazan-Arena. Уже в самом начале мероприятия здесь собралось около тысячи жителей и гостей Казани, несмотря на довольно морозную для марта погоду.

Гости праздника могли согреться чаем на фуд-корте и принять участие в различных активностях. Развлечения нашлись для всех возрастов: можно было пострелять в пневматическом тире, пройти полосу препятствий или поиграть в футбол в валенках. А для малышей установили отдельный шатер с играми и иными развлечениями.

Праздничную программу для избирателей вели ведущий «Первого канала», уроженец Казани Максим Шарафутдинов и участник команды КВН «Четыре татарина» Михаил Волоконадский. В понедельник тележурналист будет озвучивать предварительные итоги выборов Президента на «Первом канале», а в воскресенье вместе с казанцами отпраздновал этот важный для страны день.

Первыми на сцену вышли участники патриотического вокально-хореографического ансамбля «Родина», которые спели песню «Туган як» Васили Фаттаховой. Собравшиеся активно поддержали исполнителей, начали подтанцовывать и подпевать.

Концерт продолжился выступлением башкирского певца Элвина Грея. После него выступят лучшие рок-группы республики.