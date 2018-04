Почему вам пора перестать молодиться

Несмотря на то, что лысина давно перестала быть признаком солидного возраста, а в тренд и вовсе вошли стрижки «под насадку», многие по-прежнему отказываются принимать то, что дано природой. Вместо этого мужчины изо всех сил отращивают некое подобие челки или последние волоски на голове — выглядит все если не жалко, то уж точно комично. По словам Влада Покровского, c возрастом в жизни каждого длинноволосого мужчины наступает момент, когда он должен постричься коротко. «У таких мужчин в образе появляется внешняя элегантность и свежесть.

По словам фэшн-редактора журнала The Rake и автора блога о классическом мужском стиле How to Make a Man Дмитрия Черникова, это одна из самых распространенных ошибок. «Если у мужчины есть живот, то лучше выбирать крой regular cut, а не slim. При выборе пиджака и рубашки стоит обратить внимание на то, чтобы в области застегнутых пуговичных петель не было никаких х-образных заломов. Пояс брюк должен находиться по центру живота, а не под ним».