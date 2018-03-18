Больше, чем праздник: новосибирцы отметили годовщину воссоединения с Крымом
В Новосибирске в четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией прошёл праздничный концерт.
В Новосибирске в четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией прошёл праздничный концерт.
В центре Новосибирска сегодня, 18 марта, прошёл концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвёртой годовщине воссоединения России с Крымом.
Праздничные мероприятия начались в 16 часов в сквере перед Новосибирским театром оперы и балета. Свои выступления для новосибирцев подготовили ансамбль песни и танца «Чалдоны», вокальный ансамбль «Славяне», дуэт «Ягода», хореографический ансамбль «Сибирские узоры» и другие творческие коллективы региона.
Среди официальных гостей концерта — полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и другие.
А вечером перед собравшимися в Театральном сквере новосибирцами выступил Александр Маршал. Он рассказал, что несколько дней назад был в Севастополе и увидел, как люди поднимают вверх руки, взметают флаги, и убедился, что мы едины.
В завершение концерта был запущен праздничный фейерверк.
В праздновании четвёртой годовщины воссоединения Крыма с Россией приняли участие около пяти тысяч новосибирцев.
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