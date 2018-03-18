Более 300 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства

Источник: Reuters

Жители Челябинска отдали более 300 тысяч голосов за объекты, которые должны благоустроить до конца 2018 года, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Рейтинговое голосование состоялось 18 марта. Общественные пространства, которые набрали наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Всего на эти цели в 2018 году выделено около 100 миллионов рублей. Итоги голосования подведут и опубликуют не позднее 31 марта.