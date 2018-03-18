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20:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Более 300 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства

Рейтинг общественных пространств опубликуют не позднее 31 марта.

Источник: Reuters

Жители Челябинска отдали более 300 тысяч голосов за объекты, которые должны благоустроить до конца 2018 года, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Рейтинговое голосование состоялось 18 марта. Общественные пространства, которые набрали наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Всего на эти цели в 2018 году выделено около 100 миллионов рублей. Итоги голосования подведут и опубликуют не позднее 31 марта.

Отметим, что наиболее активно голосовали жители Советского и Тракторозаводского районов, здесь о своём решении заявили 54 и 53 тысячи горожан соответственно. Менее активными оказались челябинцы в Центральном и Металлургическом районах — 39 и 24 тысячи голосов соответственно.

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