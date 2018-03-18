Более 300 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства
Рейтинг общественных пространств опубликуют не позднее 31 марта.
Рейтинг общественных пространств опубликуют не позднее 31 марта.
Жители Челябинска отдали более 300 тысяч голосов за объекты, которые должны благоустроить до конца 2018 года, сообщают в
Рейтинговое голосование состоялось 18 марта. Общественные пространства, которые набрали наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Всего на эти цели в 2018 году выделено около 100 миллионов рублей. Итоги голосования подведут и опубликуют не позднее 31 марта.
Отметим, что наиболее активно голосовали жители Советского и Тракторозаводского районов, здесь о своём решении заявили 54 и 53 тысячи горожан соответственно. Менее активными оказались челябинцы в Центральном и Металлургическом районах — 39 и 24 тысячи голосов соответственно.
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