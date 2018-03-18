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20:49 (мск), источник: РИА Крым

Наблюдаю в оба: кот Мостик «проконтролировал» выборы на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Кот Мостик проинспектировал ход избирательного процесса на участке для голосования строителей моста через Керченский пролив. Видео с его «работой» появилось на странице четвероногого символа стройки в Instagram.

Он разместился за столом избирательной комиссии, а затем прогулялся вдоль избирательных урн. Некоторые из избирателей сделали с котом сэлфи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее представитель участковой комиссии в видеоролике, размещенном в соцсетях, рассказал, что все ждут Мостика на участке для голосования.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, рабочие на стройке Крымского моста со стороны Тамани начали голосовать в шесть утра, крымские мостостроители — с восьми.

По данным ресурса ГАС «Выборы», по состоянию на 18.00 в Крыму проголосовали 64,62% избирателей.

Выборы президента РФ проходят в Республике Крым и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с Россией. Голосование в РК проходит на 1206 участках, в городе-герое — на 182.

Видео голосования строителей Крымского моста на выборах президента России.

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