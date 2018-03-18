Казахскую красавицу выбрали в Алматы

Источник: Tengrinews

Звание казахской красавицы (гран-при) получила Набира Рахымжан из Актау. Первое место заняла Акбота Бакыткали из Караганды, второе — Акмарал Айтбаева из Шымкента и третье место досталось Самал Мурадияевой из России. В финал прошли 16 девушек из разных городов Казахстана. Ранее в оргкомитете заявляли, что в этом году в конкурсе примут участие пять стран — Россия, Турция, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Однако представительница Турции приехать на конкурс не смогла.

Во время конкурса участницы продемонстрировали свои творческие способности. Песни в дуэте со звездами казахстанской эстрады и театральные постановки зал поддерживал бурными аплодисментами. Особенно зрителям понравился номер со змеей участницы Айым Бегмат из Кызылорда и творческий номер в историческом стиле Аяжан Кодаровой из Уральска. Также все конкурсантки показали свои танцевальные и вокальные способности в номере «Ла Ла Ленд».