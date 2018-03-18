Казахскую красавицу выбрали в Алматы
В Алматы состоялся финал конкурса красоты «Қазақ Аруы-2018», передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы состоялся финал конкурса красоты «Қазақ Аруы-2018», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Звание казахской красавицы (гран-при) получила Набира Рахымжан из Актау. Первое место заняла Акбота Бакыткали из Караганды, второе — Акмарал Айтбаева из Шымкента и третье место досталось Самал Мурадияевой из России. В финал прошли 16 девушек из разных городов Казахстана. Ранее в оргкомитете заявляли, что в этом году в конкурсе примут участие пять стран — Россия, Турция, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Однако представительница Турции приехать на конкурс не смогла.
Во время конкурса участницы продемонстрировали свои творческие способности. Песни в дуэте со звездами казахстанской эстрады и театральные постановки зал поддерживал бурными аплодисментами. Особенно зрителям понравился номер со змеей участницы Айым Бегмат из Кызылорда и творческий номер в историческом стиле Аяжан Кодаровой из Уральска. Также все конкурсантки показали свои танцевальные и вокальные способности в номере «Ла Ла Ленд».
«Қазақ Аруы» проходит Казахстане в восьмой раз. Основное условие для участниц проекта — это владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Так как в первую очередь это конкурс красоты, то все конкурсантки, помимо их интеллектуальных способностей, должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами. В разное время победительницами конкурса были Нургуль Асанова, Альмира Ахатова, Камшат Коскелова, Гульназ Жоланова, Айгерим Канатбаева, Айганым Утепбергенова.
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