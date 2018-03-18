Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия приняла вызов, авианосцы США станут легкой добычей
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Идущим на выборы россиянам устроили "коридор позора" во Львове
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
СМИ: некоторых украинцев перестали пускать в Крым
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
19:45 (мск), источник: Tengrinews

Казахскую красавицу выбрали в Алматы

В Алматы состоялся финал конкурса красоты «Қазақ Аруы-2018», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
Читайте также
18-летняя студентка из Семея стала «Мисс ВКО-2017»

Звание казахской красавицы (гран-при) получила Набира Рахымжан из Актау. Первое место заняла Акбота Бакыткали из Караганды, второе — Акмарал Айтбаева из Шымкента и третье место досталось Самал Мурадияевой из России. В финал прошли 16 девушек из разных городов Казахстана. Ранее в оргкомитете заявляли, что в этом году в конкурсе примут участие пять стран — Россия, Турция, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Однако представительница Турции приехать на конкурс не смогла.

Во время конкурса участницы продемонстрировали свои творческие способности. Песни в дуэте со звездами казахстанской эстрады и театральные постановки зал поддерживал бурными аплодисментами. Особенно зрителям понравился номер со змеей участницы Айым Бегмат из Кызылорда и творческий номер в историческом стиле Аяжан Кодаровой из Уральска. Также все конкурсантки показали свои танцевальные и вокальные способности в номере «Ла Ла Ленд».

«Қазақ Аруы» проходит Казахстане в восьмой раз. Основное условие для участниц проекта — это владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Так как в первую очередь это конкурс красоты, то все конкурсантки, помимо их интеллектуальных способностей, должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами. В разное время победительницами конкурса были Нургуль Асанова, Альмира Ахатова, Камшат Коскелова, Гульназ Жоланова, Айгерим Канатбаева, Айганым Утепбергенова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Казахскую красавицу выбрали в Алматы
Как проходили выборы президента России
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Явка на президентских выборах составила 59,5% на 19:00 мск
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь