В Ростове-на-Дону есаул пришел на выборы с конем

Появление есаула не удивило членов избирательной комиссии и наблюдателей, ведь участок № 1964 располагается в помещении казачьего правления станицы Александровской. Но и это еще не все! В течение дня местный ансамбль исполнял песни для всех, кто пришел на выборы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8svYilJyg9o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, станица Александровская, которая сейчас является частью Ростова-на-Дону, была основана в 1776 году. Здесь до сих пор сохранились старинные постройки, а казаки придерживаются традиций.