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21:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону есаул пришел на выборы с конем

В Ростове-на-Дону казак пришел на голосование вместе со своим другом — конем.

Появление есаула не удивило членов избирательной комиссии и наблюдателей, ведь участок № 1964 располагается в помещении казачьего правления станицы Александровской. Но и это еще не все! В течение дня местный ансамбль исполнял песни для всех, кто пришел на выборы.

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Напомним, станица Александровская, которая сейчас является частью Ростова-на-Дону, была основана в 1776 году. Здесь до сих пор сохранились старинные постройки, а казаки придерживаются традиций.

Что касается явки избирателей в Ростовской области, то она достаточно высокая — на 18:00 составила 57,33%. Лидерами стали селяне — Боковский, Верхнедонской, Егорлыкский, Песчанокопский, Советский, Усть-Донецкий, Чертковский районы. В Ростове-на-Дону на первом месте Пролетарский район, там проголосовали более 60% человек.

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