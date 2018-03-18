В Ростове-на-Дону есаул пришел на выборы с конем
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Появление есаула не удивило членов избирательной комиссии и наблюдателей, ведь участок № 1964 располагается в помещении казачьего правления станицы Александровской. Но и это еще не все! В течение дня местный ансамбль исполнял песни для всех, кто пришел на выборы.
Напомним, станица Александровская, которая сейчас является частью
Что касается явки избирателей в Ростовской области, то она достаточно высокая — на 18:00 составила 57,33%. Лидерами стали селяне — Боковский, Верхнедонской, Егорлыкский, Песчанокопский, Советский,
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