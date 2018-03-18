МЧС предупреждает о непогоде в Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в понедельник, 19 марта, в Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах будет идти сильный снег и начнется метель. Кроме того, по области ожидается ветер до 18 метров в секунду, а температура по области может опуститься до 11 градусов мороза. Утром возможны туман и гололед.