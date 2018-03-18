МЧС предупреждает о непогоде в Волгоградской области
ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях.
ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Для мониторинга ситуации на трассы федерального и регионального значения выдвинулись оперативные группы спасателей, в готовности к выезду находятся мобильные пункт обогрева.
ГУ МЧС России по Волгоградской области просит водителей по возможности воздержаться от ночных и утренних поездок по трассе, а также соблюдать правила личной безопасности при гололедице.
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