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20:57 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает о непогоде в Волгоградской области

ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 28% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в понедельник, 19 марта, в Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах будет идти сильный снег и начнется метель. Кроме того, по области ожидается ветер до 18 метров в секунду, а температура по области может опуститься до 11 градусов мороза. Утром возможны туман и гололед.

Для мониторинга ситуации на трассы федерального и регионального значения выдвинулись оперативные группы спасателей, в готовности к выезду находятся мобильные пункт обогрева.

ГУ МЧС России по Волгоградской области просит водителей по возможности воздержаться от ночных и утренних поездок по трассе, а также соблюдать правила личной безопасности при гололедице.

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