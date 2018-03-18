Весна? Не, не слышали. В Свердловской области завтра буря, снег, метель, гололед

Источник: AP 2018

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, ветер может достигать 25 метров в секунду, а снег, который сегодня идет в Екатеринбурге весь день, еще усилится. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

МЧС советует по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. От сильного ветра нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий; не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов; не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Кроме того, спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов; не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; соблюдать правила пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

«Автовладельцев просим соблюдать правила дорожного движения. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Водителям необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», — обратились в МЧС к автолюбителям.