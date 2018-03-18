Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова фразой про Джонсона осадила Терезу Мэй
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
СМИ: некоторых украинцев перестали пускать в Крым
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Сакура в цвету
20:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Весна? Не, не слышали. В Свердловской области завтра буря, снег, метель, гололед

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Свердловской области — ожидается сильный снег, мощный ветер, метели, заносы и гололед. Органы власти предупреждены о надвигающейся буре, кроме того, МЧС провело смс-информирование пользователей некоторых операторов связи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 29% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, ветер может достигать 25 метров в секунду, а снег, который сегодня идет в Екатеринбурге весь день, еще усилится. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

МЧС советует по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. От сильного ветра нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий; не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов; не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Кроме того, спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов; не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; соблюдать правила пожарной безопасности: сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

«Автовладельцев просим соблюдать правила дорожного движения. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Водителям необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», — обратились в МЧС к автолюбителям.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия не будет подписывать договор о запрете ядерного оружия
Как проходили выборы президента России
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля
Явка на президентских выборах составила 59,5% на 19:00 мск
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь