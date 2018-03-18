Непогода: в Ростовской области на трассе «Дон» ограничили движение транспорта

Водителей легкового транспорта просят воздержаться от поездок, а если это невозможно, то соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, держать дистанцию до попутной машины, а также не забывать, что в непогоду на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, соответственно, шансы попасть в аварию значительно возрастают.