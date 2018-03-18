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20:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Непогода: в Ростовской области на трассе «Дон» ограничили движение транспорта

В воскресенье, 18 марта, автоинспекторы Ростовской области ограничили движение пассажирского транспорта по трассе «Дон». Речь идет об участке с 777 по 1026 км. Причина — сложные метеорологические условия в виде дождя, мокрого снега.

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Водителей легкового транспорта просят воздержаться от поездок, а если это невозможно, то соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, держать дистанцию до попутной машины, а также не забывать, что в непогоду на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, соответственно, шансы попасть в аварию значительно возрастают.

— Для мониторинга фактически складывающейся обстановки на автодорогах области привлечено три оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, — сообщили «КП-Ростов» в региональном управлении МЧС России. В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии»: 8 (863) 239-99-99.

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