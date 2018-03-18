Алиханов: Благодаря экспериментальным бунам в Светлогорске появляется пляж
Благодаря экспериментальным бунам строительство променада в Светлогорске идёт по графику, а возле берега уже проявляется пляж. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов во время рабочей поездки на побережье в воскресенье, 18 марта.
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