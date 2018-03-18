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20:43 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Благодаря экспериментальным бунам в Светлогорске появляется пляж

Благодаря экспериментальным бунам строительство променада в Светлогорске идёт по графику, а возле берега уже проявляется пляж. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов во время рабочей поездки на побережье в воскресенье, 18 марта.

Буны появятся вдоль всего променада. При дальнейшем расширении пляжа планируется установить дополнительные ограждения.

«Мы на следующей недели будем беседовать с подрядчиком и “Балтберегозащитой” — эту работу надо продолжить как минимум вдоль нового променада. В июне мы его откроем, объект должен быть защищён от агрессии моря. Также к этому времени должен появиться и пляж», — отметил Алиханов.

Из-за большой волны строительство променада в Светлогорске в 2017 году оказалось под угрозой. За нарушения сроков сдачи объекта губернатор Калининградской области пригрозил подрядчику расторгнуть контракт.

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