Алиханов: Благодаря экспериментальным бунам в Светлогорске появляется пляж

«Мы на следующей недели будем беседовать с подрядчиком и “Балтберегозащитой” — эту работу надо продолжить как минимум вдоль нового променада. В июне мы его откроем, объект должен быть защищён от агрессии моря. Также к этому времени должен появиться и пляж», — отметил Алиханов.