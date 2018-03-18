Зима в середине марта: что говорят в соцсетях о снегопаде в Молдове

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Снегопады и морозы, которые обещали синоптики все-таки дошли до Молдовы. Как бы мы, жители республики, не хотели верить в прогнозы метеослужбы, но они сбылись — в Молдове настоящая зима с метелью, снежными заносами, гололедом, ледяным ветром и морозом. А ведь еще вчера было +15, а сегодня тот самый «желтый код». Что говорят о непогоде пользователи социальных сетей?

Кто-то напоминает о легенде о Бабе Евдохи. Евдокия — это современная вариация имени. Прежде ее звали Докия, и была она дочерью гето-дакийского царя Децебала. Когда римляне окружили Децебала после поражения, и тот был вынужден покончить жизнь самоубийством, легионеры принялись искать Докию, ибо император Траян считал, что именно ей правитель даков доверил тайну несметных сокровищ, рассказав, где они спрятаны. Докию спасли и спрятали далеко в горах, где она, выдавая себя за простолюдинку, пасла овец. Но враги обнаружили ее и пришли. Докия взмолилась верховному богу Залмоксису, и он взял ее живьем на небо. С тех пор, когда в начале весны идет снег, все считают, что это Докия с неба трясет свой овечий тулуп, в котором она пасла отары.