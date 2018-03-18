Спасатели следят за обстановкой на дорогах Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ГУ МЧС, мобильные пункты обогрева находятся в готовности к применению. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют местным жителям по возможности воздержаться от поездок на личном авто, особенно ночью и утром. Кроме того, волгоградцев просят соблюдать правила личной безопасности при гололедице.