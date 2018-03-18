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21:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Спасатели следят за обстановкой на дорогах Волгоградской области

Оперативные группы отрядов ФПС наблюдают за обстановкой на магистралях федерального и регионального значения в Волгоградской области в связи с непогодой.

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Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ГУ МЧС, мобильные пункты обогрева находятся в готовности к применению. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют местным жителям по возможности воздержаться от поездок на личном авто, особенно ночью и утром. Кроме того, волгоградцев просят соблюдать правила личной безопасности при гололедице.

Отметим, что, по данным регионального ЦГМС, 19 марта на территории Волгоградской области будут продолжаться метель, осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 6−11 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит −9… −11ºС, а днем −4… −6ºС. Утром возможны туманы, гололед.

Напомним, что волгоградцы могут круглосуточно обращаться по телефону «горячей линии» регионального ГУ МЧС России 8 (8442) 78−99−99.

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