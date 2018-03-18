Житель Мамадышского района РТ отправился на выборы на деревянном олене
(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель Мамадышского района Татарстана Рафиль Самигуллин оригинальным способом принял участие в фотомарафоне «#Айданавыборы».
(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Житель Мамадышского района Татарстана Рафиль Самигуллин оригинальным способом принял участие в фотомарафоне «#Айданавыборы».
На своей странице в социальной сети Instagram Рафиль Самигуллин опубликовал фотографию, где он в тюбетейке сидит верхом на самодельном деревянном олене. В руках у молодого человека — флаг Татарстана и баннер «#Айданавыборы».
Кроме того, житель Мамадышского района разместил видео, на котором машина везет его на деревянном олене на избирательный участок.
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