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05:39 (мск), источник: Мослента

Двухголовый удав поразил ученых

Эксперты назвали его «две змеи под одной кожей», и вот почему.

Флоридский заводчик змей недавно продемонстрировал двухголового удава, у которого два сердца и две независимые системы пищеварения. Возраст змеи — две недели, ее назвали Медуза. Обе головы независимо друг от друга осматриваются и щелкают языками.

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Удава доставили в офис ветеринара для осмотра. Рентген показал, что у змееныша два сердца. Это необычно, потому что чаще всего у двухголовых существ один набор внутренних органов.

Доктор Тилен, которая проводила процедуру, сказала: «Я была потрясена, увидев два сердца. Это как будто две змеи в одной оболочке». Так как у змеи два сердца, врачи пошутили, что она может бегать марафоны, точнее, ползать, сообщает Daily Mail.

Медуза прошла проверку едой. У некоторых подобных существ были проблемы, так как головы конкурировали за пищу. Но, когда одна голова Медузы ела мышь, вторая спокойно смотрела.

Ученые отметили, что такие случаи очень редки — возможно, один на 10 млн. И она вообще не знали, что подобное случается у удавов. Удавы не появляются из яиц, они живородящие. Видимо, должны были появиться змеи-близнецы, но почему-то процесс разделения не дошел до конца.

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