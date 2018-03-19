Двухголовый удав поразил ученых

Флоридский заводчик змей недавно продемонстрировал двухголового удава, у которого два сердца и две независимые системы пищеварения. Возраст змеи — две недели, ее назвали Медуза. Обе головы независимо друг от друга осматриваются и щелкают языками.
Удава доставили в офис ветеринара для осмотра. Рентген показал, что у змееныша два сердца. Это необычно, потому что чаще всего у двухголовых существ один набор внутренних органов.
Доктор Тилен, которая проводила процедуру, сказала: «Я была потрясена, увидев два сердца. Это как будто две змеи в одной оболочке». Так как у змеи два сердца, врачи пошутили, что она может бегать марафоны, точнее, ползать, сообщает Daily Mail.
Медуза прошла проверку едой. У некоторых подобных существ были проблемы, так как головы конкурировали за пищу. Но, когда одна голова Медузы ела мышь, вторая спокойно смотрела.
Ученые отметили, что такие случаи очень редки — возможно, один на 10 млн. И она вообще не знали, что подобное случается у удавов. Удавы не появляются из яиц, они живородящие. Видимо, должны были появиться змеи-близнецы, но почему-то процесс разделения не дошел до конца.
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